​Льорис объяснил, почему Кейн не забил ему пенальти

Сборная Англии могла перевести в экстра-тайм матч 1/4 финала чемпионата мира против Франции, но Гарри Кейн в концовке не реализовал пенальти. Форвард пробил выше цели, хотя ранее по ходу второго тайма он переиграл Уго Льориса с одиннадцати метров. Французский вратарь высказался об ударах Кейна с пенальти.

«Мы с Кейном знаем друг друга очень хорошо. В первом пенальти я сказал себе, что он пробьёт иначе. Но он пробил как обычно. Во втором случае я выбрал правильное направление. Должно быть, Кейн ощущал давление, поэтому немного поднял мяч, немного форсировал. Это был важный момент в игре», - сказал Льорис пресс-службе команды.

Уго Льорис и Гарри Кейн играют за «Тоттенхэм».