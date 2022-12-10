Елагин: «Англии обязательно надо закрыть Гризманна и Дембеле»

Знаменитый комментатор Александр Елагин назвал игроков, на которых английскому тренеру Гарету Саутгейту нужно обратить внимание во встрече против Франции.

«Англии обязательно надо закрыть Гризманна и Дембеле. Посмотрим, получится ли это у них или нет. Я, кстати, не думаю, что справа против Мбаппе выйдет именно Кайл Уокер», — приводит слова Елагина издание «Спорт-Экспресс». По мнению эксперта, именно эти два игрока являются творцами результата действующих чемпионов мира на катарском мундиале.

Напомним, что Франция и Англия закроют четвертьфиналы ЧМ-2022 сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.