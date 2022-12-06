Невилл – о матче Англия – Франция: «Игра всей жизни»

Восьмикратный чемпион Премьер-лиги в составе английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал предстоящий матч между национальными сборными Англии и Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022 в Катаре.

«В субботу будет игра всей жизни. Когда я вспоминаю свою карьеру, то понимаю, что подобные матчи были на Евро-1996 или в 2004 и 2006 годах против Португалии. Такие игры бывают один или два раза в жизни. Англия против Франции субботним вечером в четвертьфинале чемпионата мира… Наконец-то, такие поединки нечасто случаются в нашей жизни. Это важные моменты. Я не могу дождаться», - приводит слова Невилла Sky Sports.