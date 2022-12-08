Исполнительница песни «Freed from desire» хотела бы спеть с игроками сборной Франции

Итальянская певица Гала Риццато, исполнительница известной песни «Freed from desire», которую болельщики сборной Северной Ирландии на чемпионате Европы - 2016 перепели как «Will Grigg’s On Fire», рассказала о своём отношении к сборной Франции.

«Я бы хотела [спеть с ними]. Франция всегда была для меня чудесной страной», - приводит слова Риццато BFMTV.

На стадии четвертьфинала чемпионата мира – 2022 в Катаре национальной сборной Франции предстоит сразиться с командой Англии. Поединок состоится уже в ближайшую субботу, десятого декабря. Арбитр даст свисток к началу матча в 22:00.