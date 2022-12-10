Алдонин высказался о матче между сборными Англии и Франции

Бывший хавбек российской национальной команды Евгений Алдонин высказался о предстоящей игре ЧМ-2022 между Англией и Францией.

«Думаю, в матче Англии и Франции шансы у обеих команд равные. Но у французов есть Мбаппе, который находится в отличной форме, и Гризманн, выполняющий нереальный объём работы. Думаю, минимальный перевес есть в сторону французов, но он абсолютно ничего не значит. Это на бумаге до матча. Нас ждёт интересный четвертьфинал», — приводит слова экс-полузащитника российской сборной издание «Чемпионат».

Алдонин отметил, что действующие чемпионы мира не вызывают вопросов на этом турнире, а родоначальники футбола обладают сильным составом с молодыми игроками.

Напомним, что Англия и Франция закроют четвертьфинальную стадию сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.