Магуайр: «В «МЮ» меня судят более строго, чем в сборной»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр считает, что в клубе его критикуют больше, чем в сборной. Напомним, футболист является основным центральным защитником Англии на этом чемпионате мира. В данный момент команда Гарета Саутгейта готовится к четвертьфиналу против Аргентины.

«В «Манчестер Юнайтед» меня судят более строго. Анализируется абсолютно всё. Каждый пас, каждый пропущенный гол. Главный виновник всегда один – центральный защитник», – цитирует Магуайра Utd Plug.

Напомним, Магуайр потерял место в основном составе «Манчестер Юнайтед» на старте сезона. В центре обороны манкунианцев уже играют Лисандро Мартинес и Рафаэль Варан.