Рой Кин: «Очень жестокое поражение сборной Англии»

Бывший футболист сборной Ирландии Рой Кин прокомментировал вылет Англии с чемпионата мира – 2022. В четвертьфинале турнира подопечные Гарета Саутгейта уступили Франции со счетом 1:2.

«Просто хочу напомнить, что футбол бывает очень жесток. Это жестокое поражение для английской команды», - передает слова ирландского специалиста ITV.

В полуфинале сборная Франции, которая является действующим чемпионом мира, встретится с национальной командой Марокко. Африканцы минимально победили Португалию со счетом 1:0. Во втором противостоянии Аргентина встретится с Хорватией.

Финал чемпионата мира – 2022 состоится 18 декабря.