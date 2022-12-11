​Мама Мбаппе – об обороне Англии: «Они сосредоточились на Килиане»

Сборная Франции завоевала путёвку в полуфинал чемпионата мира, обыграв Англию со счётом 2:1. Килиан Мбаппе был активен, но забить на этот раз ему не удалось. Комментарий по поводу игры дала мама форварда – Файза Ламари. Она считает, что англичане в обороне были сосредоточены на нейтрализации Килиана.

«Они сосредоточились на Килиане, но сборная Франции – это не только Килиан. И они это показали», - слова Файзы Ламари приводит Onze Mondial.

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции будет играть против Марокко. Матч пройдёт в среду, 14 декабря.

Килиан Мбаппе остаётся лучшим бомбардиром чемпионата мира – 2022 с 5 голами.