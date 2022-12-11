Два разных пенальти Кейна: сборная Франции в драматичном матче одолела Англию и вышла в полуфинал ЧМ

Сборные Англии и Франции сошлись в рамках 1/4 финала ЧМ-2022.

Последний по времени, но не по статусу. Матч сборных Англии и Франции стал украшением четвертьфиналов: две топ-сборные Европы бились за последнюю путёвку в полуфинал. Действующий победитель чемпионата мира против серебряного призёра Евро-2020, на данный момент французы и англичане чуть ли не самые титулованные команды Европы. И самое интересное, эти топы ещё ни разу не встречались в плей-офф крупного турнира. Дебют!

Интересно, что Саутгейт и Дешам ни на йоту не изменили стартовый состав с матча 1/8 финала. Претензии на инициативу сразу же предложила сборная Франции, англичане противиться не стали, слегка прижавшись к воротам. Вроде бы спокойно получалось обороняться у них, прикрыли Мбаппе, плотно держали Жиру. Но пришла беда, откуда не ждали. На правом фланге собрал на себя внимание Антуан Гризманн и отбросил мяч ближе к центру. Орельен Тчуамени получил простор метрах в 25 от ворот, примерился и шикарной пробил в нижний угол - 0:1.

Быстро последовал ответ англичан. Стандарт заработали они примерно в той же позиции, роль Тчуамени примерил на себя Люк Шоу, пробив неплохо, но Льорис намертво взял мяч. Включилась Англия неплохо. Это Гарри Кейн прорвался справа в штрафную площадь Франции, развернул корпусом Упамекано и с острого угла пытался пробить Льориса - Уго спасает. Далее всё тот же Кейн врывался в штрафную площадь, получил сзади по ногам от Упамекано, рухнул и стал ждать пенальти. Но ни арбитр, ни видеоассистенты, просьбу английского форварда не удовлетворили.

Льорис ещё одну дуэль выиграл у Кейна, парировав дальний удар Гарри, а Франция выдержала английское давление, сохранив победный счёт до перерыва. Продолжил спасать Льорис и после отдыха. Беллингем сначала посадил на карточку Дембеле, а потом оказался первым на отскоке и опасно пробил с лету – Уго потащил мяч у перекладины.

Наиграли англичане на свой гол и наконец счет сравняли. Автор первого гола Тчуамени упустил резкого Сака и наступил тому на ногу в своей штрафной площади. Гарри Кейн мощнейшим ударом с 11 метров не оставил шансов Льорису - 1:1. Англичане и далее играли опаснее. Хендерсон выполнил классную подачу со штрафного, Магуайр притаился между Тчуамени и Кунде, далее пробив головой в нижний угол. Мяч слегка задел штангу и покинул поле.

ДалееЛюк Шоу промчался по флангу и вырезал кросс на дальний угол. Там Букайо Сака обогнал Тео Эрнандеса и пробил в касание, но пальнул чуть правее створа. Французы представляли собой что-то непонятное, просто терпели английское давление. И только расслабились «три льва», как французы распрямились и забили. Правда, сначала Пикфорд спас после удара Жиру с близкой дистанции

Прошло всего пять минут и шикарный кросс Антуана Гризманна с левого края стал добычей все того же Жиру. Оливье в воздухе переиграл Магуайра и точно пробил – 2:1. И сразу же получила супершанс Англия: Тео подтолкнул Маунта, пытавшегося принять дальний заброс, и привёз пенальти. К «точке» подошёл Гарри Кейн, уверенно взял разбег и пробил выше ворот! Более у англичан, сбившихся на навесы в концовке, толковых моментов не было. Врое арбитр подарил неплохой стандарт, но Рэшфорд на 11-й компенсированной минуте пробил выше ворот. Сборная Франции победила и стала последним полуфиналистом чемпионата мира.