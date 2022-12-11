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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Два разных пенальти Кейна: сборная Франции в драматичном матче одолела Англию и вышла в полуфинал ЧМ

11 Декабря 2022 • 00:01 Комментировать (18)
Англия
1:2
Франция
окончен

Сборные Англии и Франции сошлись в рамках 1/4 финала ЧМ-2022.

Протокол игры  
Англия1:2Франция
  17'Тчуамени Орельен (0:1)
(1:1) Кейн Гарри54'  
  78'Жиру Оливье (1:2)
Пикфорд ДжорданУокер КайлСтоунс Джон 90' (Грилиш Джек ( 90') Магуайр Гарри  89'Шоу ЛюкХендерсон Джордан 79' (Маунт Мэйсон ( 79') Райс ДекланБеллингем ДжудСака Букайо 79' (Стерлинг Рахим ( 79') Кейн ГарриФоден Фил 85' (Рэшфорд Маркус ( 85')
Запасные: Мэддисон ДжеймсУилсон КаллумПоуп НикФиллипс КэлвинГаллахер КонорКоуди КонорРамсдейл АаронДайер ЭрикТриппьер КиранАлександер-Арнольд Трент
Льорис УгоКунде ЖюльВаран РафаэльУпамекано ДайоЭрнандес Тео  82'Тчуамени ОрельенРабио АдриенДембеле Усман  46' 79' (Коман Кингсли ( 79') Гризманн Антуан  43'Мбаппе КилианЖиру Оливье
Запасные: Дисаси АксельГендузи МаттеоКоло-Муани РандальФофана ЮссуфМанданда СтивТюрам МаркусПавар БенжаменКонате ИбраимаКамавинга ЭдуардоАреола АльфонсСалиба ВильямВерету Жордан
10 декабря. Стадион "Эль-Байт".

 

Последний по времени, но не по статусу. Матч сборных Англии и Франции стал украшением четвертьфиналов: две топ-сборные Европы бились за последнюю путёвку в полуфинал. Действующий победитель чемпионата мира против серебряного призёра Евро-2020, на данный момент французы и англичане чуть ли не самые титулованные команды Европы. И самое интересное, эти топы ещё ни разу не встречались в плей-офф крупного турнира. Дебют!

Интересно, что Саутгейт и Дешам ни на йоту не изменили стартовый состав с матча 1/8 финала. Претензии на инициативу сразу же предложила сборная Франции, англичане противиться не стали, слегка прижавшись к воротам. Вроде бы спокойно получалось обороняться у них, прикрыли Мбаппе, плотно держали Жиру. Но пришла беда, откуда не ждали. На правом фланге собрал на себя внимание Антуан Гризманн и отбросил мяч ближе к центру. Орельен Тчуамени получил простор метрах в 25 от ворот, примерился и шикарной пробил в нижний угол - 0:1.

Быстро последовал ответ англичан. Стандарт заработали они примерно в той же позиции, роль Тчуамени примерил на себя Люк Шоу, пробив неплохо, но Льорис намертво взял мяч. Включилась Англия неплохо. Это Гарри Кейн прорвался справа в штрафную площадь Франции, развернул корпусом Упамекано и с острого угла пытался пробить Льориса - Уго спасает. Далее всё тот же Кейн врывался в штрафную площадь, получил сзади по ногам от Упамекано, рухнул и стал ждать пенальти. Но ни арбитр, ни видеоассистенты, просьбу английского форварда не удовлетворили.

Льорис ещё одну дуэль выиграл у Кейна, парировав дальний удар Гарри, а Франция выдержала английское давление, сохранив победный счёт до перерыва. Продолжил спасать Льорис и после отдыха. Беллингем сначала посадил на карточку Дембеле, а потом оказался первым на отскоке и опасно пробил с лету – Уго потащил мяч у перекладины.

Наиграли англичане на свой гол и наконец счет сравняли. Автор первого гола Тчуамени упустил резкого Сака и наступил тому на ногу в своей штрафной площади. Гарри Кейн мощнейшим ударом с 11 метров не оставил шансов Льорису - 1:1. Англичане и далее играли опаснее. Хендерсон выполнил классную подачу со штрафного, Магуайр притаился между Тчуамени и Кунде, далее пробив головой в нижний угол. Мяч слегка задел штангу и покинул поле.

ДалееЛюк Шоу промчался по флангу и вырезал кросс на дальний угол. Там Букайо Сака обогнал Тео Эрнандеса и пробил в касание, но пальнул чуть правее створа. Французы представляли собой что-то непонятное, просто терпели английское давление. И только расслабились «три льва», как французы распрямились и забили. Правда, сначала Пикфорд спас после удара Жиру с близкой дистанции

Прошло всего пять минут и шикарный кросс Антуана Гризманна с левого края стал добычей все того же Жиру. Оливье в воздухе переиграл Магуайра и точно пробил – 2:1. И сразу же получила супершанс Англия: Тео подтолкнул Маунта, пытавшегося принять дальний заброс, и привёз пенальти. К «точке» подошёл Гарри Кейн, уверенно взял разбег и пробил выше ворот! Более у англичан, сбившихся на навесы в концовке, толковых моментов не было. Врое арбитр подарил неплохой стандарт, но Рэшфорд на 11-й компенсированной минуте пробил выше ворот. Сборная Франции победила и стала последним полуфиналистом чемпионата мира.

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Сборная Англии Сборная Франции
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Комментарии (18)
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Juventissimo
11 Декабря 2022 в 00:23
Англия без Тофика Бахрамова ничего не выиграет. Учитывая, какие сюрпризы преподносит этот чемпионат, французам ещё не гарантировано место в финале.
sagittarius
11 Декабря 2022 в 00:26
Бахрамов умер почти 30 лет назад, неужели ничего нельзя поделать? ))
Juventissimo
11 Декабря 2022 в 00:33
Думаю, что чудеса не в моей компетенции. Англичане с 66-го года так и остались всего-то родоначальниками футбола. Придумали правила, которые уже несколько сотен раз ФИФА поменяла, но на большее не сподобились. Дошло до того, что стали приглашать к себе тренеров со всего мира, футболистов с тех же краёв, которые учили и учат англичан играть в футбол. Но! Воз и ныне там.
kol7777
11 Декабря 2022 в 00:19
Лучший момент матча - это реакция Мбаппе на промах Кейна .
sagittarius
11 Декабря 2022 в 00:18
В примерно равной игре победил тот, кто лучше реализовал свои моменты. Привет Кейну. Кто-нибудь понял почему Саутгейт заменил Сака?
slain
11 Декабря 2022 в 00:13
Франция вроде бы хороша, но в то же время... ведь начали отлично, нагружали правый фланг где было больше пространства, а затем просто сели к воротам после первого мяча и начался пожар, очень много моментов где был прямо тонкий лед с возможным пенальти. Гризманн прямо очень хорош, буквально везде играет, не поверишь что еще недавно был баночником в полумертвом Атлетико. Остальные лишь как-то интервалами включались.

Бритов даже жалко немного, играли точно не хуже, из оставшихся на тот момент команд, эта пара показывала пожалуй наиболее качественный футбол.
Viva Barcelona
11 Декабря 2022 в 00:12
Матч оправдал свои ожидания, оставил очень хорошее впечатление👍 Англичане провели добротный матч, смотрелись достойно, но французы оказались чуть более удачливыми🇫🇷⚽️ Жиру-молодец, в нужное время оказался в нужном месте и забил важный мяч. Респект Оливье👍⚽️Рад за Фрвнцию, теперь в полуфинале подопечных Дешама ждет крепкий орешек в лице бывшей колонии. Тем будет интереснее. Allez France!🇫🇷
Sergey999
11 Декабря 2022 в 00:14
Я с тебя угараю))) ты за все сборные которые выигрывают болеешь??)))
Viva Barcelona
11 Декабря 2022 в 00:16
Ты больной или притворяешься? Аргентина вчера выиграла, Марокко сегодня выиграл, ты заметил, чтобы я за них болел, чудак?
Sergey999
11 Декабря 2022 в 00:29
Нет конечно) у тебя после каждого игрового дня новая сборная за которую ты болеешь)))
Promt Roman
11 Декабря 2022 в 00:11
Саутгейта, надеюсь, не уволят. Идеальный физрук для этого поколения наглов: руинит всё.
redwhite1959
11 Декабря 2022 в 00:10
В футболе есть годами проверенные приметы, которые действуют безотказно - например, не забиваешь ты - забивают тебе или нечестные пенальти не забиваются и т.д. ВАР и главный судья придумали второй пеналь в ворота французов, и потому - согласно примете - Кейн промазал!(( Главный вывод напрашивается такой - ни одна из команд, вышедшая в полуфинал, чемпионской игры не показывает, а потому чемпиона сейчас предсказать невозможно. Даже нельзя исключат финал Хорватия - Морокко))
ARTUR
11 Декабря 2022 в 00:08
Эх жалко не наказали этих пижонов , а ведь моментов у англиков было поболее , Льорис конечно хорош был , после замены Сака как то у англиков пропала и острота и осмысленность в атаке , судейка странный .. Мбапа пассажир , Рабьо и Гризи тащили матч , Кейн увы прегрузился ответственностью , Бошка у Маги больше но Жиру ребристее .. матч понравился , только потому что анличане больше старались . МОРОКО отчешет этих пижонов )))
Viva Barcelona
11 Декабря 2022 в 00:15
Обломался, мистер Додик)) Тебя уже Жиру отчесал))) Ты же мечтал , чтобы Франция сегодня проиграла, а в итоге ты пролетел как фанера над Парижем, ну или над Вильнюсом😂😂😂
CELTIC FROST
11 Декабря 2022 в 00:08
сцка.. и эти - не смогли. повторив сомнительные достижения Лэмпарда и Джеррарда, которым когда-то прочили победы. Но те их так и не дождались. Дождется ли этот отличный состав, которому всегда не хватает какой-то малости до борьбы за титулы?.. хз доживем- увидим... / Франция не была лучше. ее можно было обыгрывать. но она реализовывала свои моменты. а у англичан где тонко - там и порвалось.. Не иначе, как исход чемпионата предрешен.Впрочем, честно, все равно, кто его выиграет.
Sergey999
11 Декабря 2022 в 00:08
Вот это будет номер если повторится Российский финал Франция-Хорватия))))
Vaisili0k
11 Декабря 2022 в 00:07
Ну хоть один нормальный результат в четвертьфиналах. У Сатгейта ноль тренерских идей, как всегда, зато он заливался соловьём, какие они толерантные, и как у них в расположении сборной набирают персонал по квотам. Лучше бы почитал книжки настоящих тренеров о тактике и стратегии на поле.
nevr75
11 Декабря 2022 в 00:05
Франция не впечатлила, будут так дурака валять, будут проблемы. Тем не менее с победой, Англов выкинули и это хорошо)))
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