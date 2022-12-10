Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Англия — Франция.......

Экс-игрок «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор поделился своим мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Англией и Францией.

«Обе команды стремятся атаковать и полны качественных игроков. Нас ждет битва между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе. Кейн — хороший нападающий. Он может забить гол с любой точки. Кайл Уокер доставил Мбаппе много неприятностей во время игры между «Манчестер Сити» и «ПСЖ», он знает, как усложнить жизнь французской звезде. Прогнозирую победу англичан», — сказал Адебайор в интервью для Telecomasia.net.

Напомним, что очная дуэль между командами Англии и Франции начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени.