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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Англия — Франция

10 Декабря 2022 • 15:32 Комментировать (1)
Англия
...
Франция
1 3.00 X 3.20 2 2.65
Через 5 ч. 4 мин.

Экс-игрок «Манчестер Сити» Эммануэль Адебайор поделился своим мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре между Англией и Францией.

«Обе команды стремятся атаковать и полны качественных игроков. Нас ждет битва между Гарри Кейном и Килианом Мбаппе. Кейн — хороший нападающий. Он может забить гол с любой точки. Кайл Уокер доставил Мбаппе много неприятностей во время игры между «Манчестер Сити» и «ПСЖ», он знает, как усложнить жизнь французской звезде. Прогнозирую победу англичан», — сказал Адебайор в интервью для Telecomasia.net.

Напомним, что очная дуэль между командами Англии и Франции начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Эммануэль Адебайор
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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NOBODY
10 Декабря 2022 в 15:50
Адебайор сделал неожиданный прогноз на матч Англия — Франция.......

хм, я думал, неожиданный - типа, в матче Англия- Франция победит....Голландия.....вот это был бы неожиданный прогноз....а так,,,..
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