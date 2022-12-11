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Жиру: «Нам пришлось напрячься»

11 Декабря 2022 • 03:57 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Сборная Франции переиграла в последнем четвертьфинальном матче англичан, решающий, победный гол в ворота родоначальников футбола забил Оливье Жиру. Впоследствии он был признан лучшим игроком матча. Жиру прокомментировал свой успех, заявив, что чемпионам мира пришлось напрячься.

- Невероятно. Нам пришлось очень постараться в обороне, когда мы повели в счете. Это напоминает мне об игре с Бельгией в 2018 году. Жаль, что мы допустили пенальти, но мы все равно были опасными даже в конце матча. Мы добились успеха сегодня, - цитирует слова Жиру BBC Sport.

В полуфинале французская сборная сыграет против Марокко. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Оливье Жиру
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