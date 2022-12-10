Кейн - о матче с Францией: «Англия здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился своими ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира в Катаре против команды Франции.

«Англия здесь не только для того, чтобы выйти в четвертьфинал. Мы ехали на этот турнир с надеждой и верой, что сможем его выиграть, и сейчас мы достигли той стадии, на которой и ожидали оказаться. Теперь пришло время двигаться дальше. Нам предстоит очень тяжелая игра, но я знаю, что все готовы. Мы верим в себя больше, чем на ЧМ-2018», — передает слова Кейна The Sun.

Напомним, что поединок между Англией и Францией начнется 10 декабря в 22:00 по московскому времени.