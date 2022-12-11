Маунт рассказал, что чувствует после поражения от Франции

Хавбек сборной Англии Мэйсон Маунт обратился к фанатам посредством социальных сетей после вылета команды с чемпионата мира – 2022. В ¼ финала мундиаля британцы потерпели поражение от французов со счетом 1:2.

«Я проснулся и по-прежнему ощущаю боль после поражения. Мы хотели пройти дальше, однако этому не суждено было сбыться. Хочу выразить отдельную благодарность каждому болельщику, который был с нами. С гордостью называю парней не просто товарищами по команде, а своими братьями. Мы еще вернемся», - гласит сообщение полузащитника в соцсетях.

В полуфинале турнира Франция сыграет против Марокко.