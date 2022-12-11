Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил полуфиналистов ЧМ-2022.
«Я посмотрел все четвертьфиналы, и ни одна команда, прошедшая в полуфинал, не контролировала ход встречи на протяжении всего времени», — передает речь Дешама Daily Mail.
Напомним, что сборная Франции обыграла Англию в поединке 1/4 финала мундиаля со счетом 2:1. В следующей стадии команда Дешама сыграет против Марокко. Матч начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени.
Во втором полуфинальном матче сойдутся команды Аргентины и Хорватии. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит 13 декабря в 22:00 по московскому времени
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