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Дешам оценил полуфиналистов ЧМ-2022

11 Декабря 2022 • 18:12 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил полуфиналистов ЧМ-2022.

«Я посмотрел все четвертьфиналы, и ни одна команда, прошедшая в полуфинал, не контролировала ход встречи на протяжении всего времени», — передает речь Дешама Daily Mail.

Напомним, что сборная Франции обыграла Англию в поединке 1/4 финала мундиаля со счетом 2:1. В следующей стадии команда Дешама сыграет против Марокко. Матч начнется 14 декабря в 22:00 по московскому времени.

Во втором полуфинальном матче сойдутся команды Аргентины и Хорватии. Стартовый свисток в этой встрече прозвучит 13 декабря в 22:00 по московскому времени

Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Англии Сборная Франции Сборная Хорватии Дидье Дешам Сборная Марокко
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