Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/4 финала
Хорватия Хорватия 1
Бразилия Бразилия 1
1/4 финала
Нидерланды Нидерланды 2
Аргентина Аргентина 2
1/4 финала
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1/4 финала
Англия Англия
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кечинов сдержанно относится к игре Кейна

10 Декабря 2022 • 05:29 Комментировать
Англия
...
Франция
1 3.05 X 3.20 2 2.60
Через 15 ч. 42 мин.

Бывший нападающий российской сборной, а также московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Гарри Кейн пока не проявил себя должным образом на чемпионате мира, забив один гол. Четыре года назад в ходе российского чемпионата мира он действовал куда результативнее.

Кечинов надеется, что Кейн сможет прибавить в четвертьфинале. Напомним, что сборной Англии предстоит матч против французов, они сыграют в субботу вечером в 22 часа по московскому времени.

- Что касается Кейна, то я не разделяю восторгов по поводу его игры на этом турнире. Он пока не вышел на свой пик. Да, действует глубоко, отдает пасы. Но Кейн – форвард. Должен забивать. Допускаю, что резко добавит как раз в четвертьфинале, - цитирует слова Кечинова playmaker24.ru

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Валерий Кечинов Гарри Кейн
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Нидерланды Нидерланды
Аргентина Аргентина
2
2
Видео
10.12.22 в 18:00
Марокко Марокко
Португалия Португалия
5.40 3.65 1.73
Видео
10.12.22 в 22:00
Англия Англия
Франция Франция
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Декабря
05:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов не сомневается в том, что Роналду оставят в запасе и на матч со сборной Марокко
05:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер: «Аргентина - не великая команда, но Месси - гений»
05:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов сдержанно относится к игре Кейна
05:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Датчане требуют от своей федерации футбола покинуть ФИФА
04:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кирьяков: «Хорваты подошли к серии пенальти с серьёзным психологическим преимуществом» 1
04:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кечинов не считает Францию фаворитом в матче с Англией
04:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саттон: «Лаутаро, какие нервы!»
03:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сабалета сокрушается, что не увидит противостояние Аргентины и Бразилии в полуфинале
03:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Аргентины в пятый раз вышла в полуфинал чемпионата мира
03:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси находится в одном шаге от рекорда всех времён по количеству матчей на ЧМ
03:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони высказался об игре Месси
02:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь не проиграл ни одного матча в основное время во главе сборной Нидерландов в свой третий приход
02:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес: «Возможно, судья хотел, чтобы Нидерланды отыгрались»
02:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «Аргентина контролировала игру, мы заслуживали победу в основное время»
02:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь – о матче с Аргентиной: «В наши ворота назначили сомнительный пенальти»
Все новости
Рекомендуем