Кечинов сдержанно относится к игре Кейна

Бывший нападающий российской сборной, а также московского «Спартака» Валерий Кечинов считает, что Гарри Кейн пока не проявил себя должным образом на чемпионате мира, забив один гол. Четыре года назад в ходе российского чемпионата мира он действовал куда результативнее.

Кечинов надеется, что Кейн сможет прибавить в четвертьфинале. Напомним, что сборной Англии предстоит матч против французов, они сыграют в субботу вечером в 22 часа по московскому времени.

- Что касается Кейна, то я не разделяю восторгов по поводу его игры на этом турнире. Он пока не вышел на свой пик. Да, действует глубоко, отдает пасы. Но Кейн – форвард. Должен забивать. Допускаю, что резко добавит как раз в четвертьфинале, - цитирует слова Кечинова playmaker24.ru.