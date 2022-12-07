Шоу: «Люди перегнули палку с критикой Магуайра»

Левый защитник сборной Англии Люк Шоу высказался о непростом положении Гарри Магуайра в «Манчестер Юнайтед».

Одной из причин неудач капитана «красных дьяволов» считается жёсткая критика общественности. Впрочем, несмотря на проблемы в клубе, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт продолжает считать Магуайра своим ключевым игроком.

«Логично, что каждый футболист получает свою долю критики за неудачную игру, но в случае с Магуайром всё зашло слишком далеко, – цитирует TalkSPORT Шоу. – Это неправильно, иногда ситуация доходила до абсурдной. Но он показал силу своего характера, забыв о проблемах и вновь начав показывать свой футбол в сборной», – отметил крайний защитник.