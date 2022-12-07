Конате рассказал о состоянии здоровья Мбаппе

Защитник сборной Франции Ибраима Конате поделился информацией о состоянии форварда Килиана Мбаппе. Нападающий не занимался в общей группе на тренировке национальной команды.

«Была легкая восстановительная тренировка после выходного дня. Мбаппе занимался в зале с тренером, с ним все в порядке», — приводит слова Конате RMC Sport. Футболист отметил, что к игре с англичанами все игроки должны быть здоровыми.

Напомним, в 1/8 финала чемпионата мира сборная Франции обыграла Польшу со счетом 3:1. В следующем раунде французам предстоит сыграть с Англией, матч состоится 10 декабря в 22:00 по мск.