Радимов - о Мбаппе: «Представляю, как он будет выкручивать руки владельцам «ПСЖ»

Бывший «зенитовец» Владислав Радимов высказался об игре Килиана Мбаппе после победного матча «трёхцветных» против сборной Польши. Накануне французы обыграли поляков – 3:1, а Мбаппе отметился решающим дублем.

«Представляю, как он будет выкручивать руки владельцам «ПСЖ» по поводу нового контракта», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Но как добавил бывший футболист, «Месси всё равно круче».

Килиан Мбаппе благодаря своему дублю в ворота поляков возглавил список бомбардиров мундиаля в Катаре. У 23-летнего француза уже пять забитых мячей. Впереди – четвертьфинал со сборной Англии. Матч состоится 10 декабря.