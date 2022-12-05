Кэш: «Если кто и может остановить Мбаппе, то это Уокер»

Защитник сборной Польши Мэтти Кэш считает, что англичанину Кайлу Уокеру вполне по силам остановить Килиана Мбаппе в четвертьфинале чемпионата мира, где Англия встретится с Францией.

«У Англии есть Кайл Уокер, который может сыграть на позиции правого защитника. Он также быстр, как Килиан Мбаппе. Если кто и может остановить его, так это Уокер. Он знает, что Мбаппе невероятен, но Кайл является лучшим правым защитником сборной Англии», – заявил Кэш в интервью после вчерашнего матча с Францией.

Напомним, что сборная Польши, за которую выступал Кэш, вчера вылетела с чемпионата мира от Франции на стадии ⅛ финала. Мбаппе в этом матче оформил дубль.