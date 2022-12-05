Полузащитнику «Лестера» и сборной Англии Джеймсу Мэддисону не терпится выйти на поле в матче чемпионата мира в Катаре. По его словам, сейчас он чувствует себя хорошо и вылечился от последствий травмы. Из-за повреждения полузащитник не сыграл ещё ни одного матча на текущем мундиале.

«Каждый хочет играть, и я - не исключение. Отчаянно хочу выйти и показать, на что я способен. Ведь это мой первый крупный турнир на взрослом уровне, и участвовать в нём здорово», - цитирует Мэддисона 90min.com.

4 декабря англичане в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре разгромили сборную Сенегала – 3:0. Теперь родоначальники футбола встретятся в четвертьфинале с по-настоящему грозным соперником – сборной Франции.