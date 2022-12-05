Ибрагимович: «На поле он работает не на себя, а на других»

Четырёхкратный чемпион Франции в составе «ПСЖ» Златан Ибрагимович высказался о нападающем «трёхцветных» Оливье Жиру.

«Жиру — победитель, серьёзный человек. Он не из тех, кто забьёт 40 голов за сезон, но он привнесёт в команду что-то такое, чего нет у других. Потому что на поле он работает не на себя, а на других», - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

Национальная сборная Франции продолжает поход за титулом победителя чемпионата мира – 2022 в Катаре. Следующим соперником французов станет другая европейская сборная – команда Англии.

В матче 1/8 финала с Польшей Оливье Жиру отметился забитым голом.