Каррагер считает, что только три футболиста сборной Англии играли бы в основе сборной Франции

Бывший английский футболист Джейми Каррагер сравнил уровень нынешних сборных Англии и Франции.

10 декабря англичане и французы разыграют между собой путёвку в полуфинал чемпионата мира – 2022.

По мнению Каррагера, только нападающий Гарри Кейн, полузащитник Джуд Беллингем и защитник Кайл Уокер получали бы регулярную игровую практику, если бы выступали за сборную Франции, сообщается на страницах Daily Mail. При этом экс-защитник считает, что у «трёх львов» более качественный подбор исполнителей на скамейке запасных, называя этот фактор одним из главных преимуществ перед предстоящей битвой.