​Экс-игрок сборной Франции Пети: «Я боюсь Англии»

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети поделился своими мыслями о предстоящем матче команды против Англии в рамках 1/4 финала чемпионата мира.

«Больше всего я боюсь Англии. Они очень похожи на Францию с точки зрения качества. Если вы спросите у французских футболистов, то они скажут вам, что не хотели бы играть против англичан.

Саутгейт получал много критики, но при нём сборная Англии улучшилась, а выигрывать большие турниры – трудная задача. Уверен, что после чемпионата мира Саутгейт и дальше будет тренировать сборную», - сказал Пети Midnite.

Сборные Англии и Франции разыграют путёвку в полуфинал чемпионата мира в субботу, 10 декабря.