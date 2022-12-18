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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Саутгейт будет руководить сборной Англии до 2024 года официально

18 Декабря 2022 • 14:03 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит свою работу с национальной командой. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте.

Сообщается, что 52-летний специалист останется на своём посту как минимум до чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, Саутгейт возглавляет английскую команду с осени 2016 года. Под его руководством сборная «трёх львов» сумела выйти в финал Евро-2020, а также занять четвёртое место на чемпионате мира в 2018 году. На текущем мундиале, который проходит в Катаре, подопечные Саутгейта дошли до четвертьфинала, где уступили Франции (1:2).    

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарет Саутгейт
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