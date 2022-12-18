Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт продолжит свою работу с национальной командой. Об этом сообщила Футбольная ассоциация Англии на своём официальном сайте.

Сообщается, что 52-летний специалист останется на своём посту как минимум до чемпионата Европы 2024 года.

Напомним, Саутгейт возглавляет английскую команду с осени 2016 года. Под его руководством сборная «трёх львов» сумела выйти в финал Евро-2020, а также занять четвёртое место на чемпионате мира в 2018 году. На текущем мундиале, который проходит в Катаре, подопечные Саутгейта дошли до четвертьфинала, где уступили Франции (1:2).