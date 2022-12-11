Беллингем: «Судья не соответствовал уровню матча Англия - Франция»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем остался недоволен работой судьи в поединке ¼ финала чемпионата мира – 2022 против Франции. Британцы потерпели поражение со счетом 1:2 и завершили участие в турнире.

«Работа главного рефери оставляет желать лучшего. Неудачный поединок может быть как у футболистов, так и у судей. В этот раз арбитр не соответствовал уровню матча. Но есть и другие причины нашего поражения, поэтому не стану все валить на плечи рефери», - передает слова полузащитника ITV.

Франция стала участником полуфинала чемпионата мира, где сыграет против команды Марокко.