Льорис дал характеристику Кейну перед четвертьфиналом ЧМ

Страж ворот сборной Франции Уго Льорис поделился мнением об одноклубнике по лондонскому «Тоттенхэму» Гарри Кейне, выступающем за национальную команду Англии.

«Мы очень хорошо узнали друг друга за девять лет. Я могу сказать о Гарри только хорошие вещи. Кейн является лидером и образцом для подражания. Это прекрасный футболист», - передает слова вратаря Lequipe.

Сборные Франции и Англии сыграют в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. Поединок состоится завтра, 10 декабря, и начнется в 22:00 по московскому времени. Победитель противостояния встретится в ½ финала с Португалией или Марокко.