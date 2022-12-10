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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дешам запретил игрокам сборной Франции фотографировать тренировочный процесс

10 Декабря 2022 • 17:45 Комментировать
Англия
...
Франция
1 3.00 X 3.20 2 2.65
Через 3 ч. 42 мин.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам запретил своим подопечным фотографировать тренировочную базу перед матчем 1/4 финала чемпионата мира против Англии, сообщает L’Équipe.

По информации источника, специалист опасается повторения ситуации, которая произошла на мундиале 2014 года перед четвертьфинальной игрой с Германией (0:1). Тогда «трёхцветные» подверглись серьёзной критике со стороны футбольной общественности, посчитавшей, что сборная Франции слишком легкомысленно отнеслась к игре с немецкой командой, из-за чего и потерпела поражение.

Напомним, матч Англия — Франция состоится сегодня, 10 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.    

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Евро-Футбол.Ру,
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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