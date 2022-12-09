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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Льорис: Сборной Англии не повезло на чемпионате Европы, теперь они пришли на ЧМ за победой

09 Декабря 2022 • 14:40 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Вратарь сборной Франции Уго Льорис высказался о национальной команде Англии.

«Англия дошла до полуфинала на чемпионате Европы, они очень прогрессируют. Сейчас эта команда готова к борьбе за титулы, им не повезло на последнем Евро, но теперь они здесь для того, чтобы победить», — цитирует Льориса Reuters.

Сборная Англии выиграла свою группу, опередив США, Иран и Уэльс. В 1/8 финала англичане одолели Сенегал со счетом 3:0. В четвертьфинальном матче подопечные Гарета Саутгейта сыграют с Францией, встреча состоится завтра, 10 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.

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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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