Кейн установил рекорд ЧМ по голам с пенальти

Форвард сборной Англии Гарри Кейн в очередной раз забил с точки в матче чемпионата мира.

На 54-й минуте четвертьфинальной встречи с Францией, проходящей в эти минуты, представитель «Тоттенхэма» поразил ворота своего одноклубника Уго Льориса, реализовав одиннадцатиметровый. По данным Opta, для Кейна это четвёртый гол с пенальти (не считая послематчевые серии) в рамках чемпионата мира – рекордный показатель за всю историю турнира.

Предыдущие три гола в результате одиннадцатиметровых Гарри Кейн забил на чемпионате мира в России в 2018 году – на том мундиале он стал лучшим бомбардиром с шестью голами.