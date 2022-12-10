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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кейн установил рекорд ЧМ по голам с пенальти

10 Декабря 2022 • 23:32 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Форвард сборной Англии Гарри Кейн в очередной раз забил с точки в матче чемпионата мира.

На 54-й минуте четвертьфинальной встречи с Францией, проходящей в эти минуты, представитель «Тоттенхэма» поразил ворота своего одноклубника Уго Льориса, реализовав одиннадцатиметровый. По данным Opta, для Кейна это четвёртый гол с пенальти (не считая послематчевые серии) в рамках чемпионата мира – рекордный показатель за всю историю турнира.

Предыдущие три гола в результате одиннадцатиметровых Гарри Кейн забил на чемпионате мира в России в 2018 году – на том мундиале он стал лучшим бомбардиром с шестью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Мира Гарри Кейн
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