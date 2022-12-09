Карпин назвал финалистов чемпионата мира – 2022

Наставник сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, какие команды удивили его на чемпионате мира – 2022.

«Меня удивили две команды — Франция и Англия. Не ожидал от них такой игры. Англия выглядела не лучшим образом в Лиге наций. И во Франции, по слухам, были проблемы в команде», — приводит слова Карпина Sport24.

Специалист считает, что первое и второе место разыграют между собой сборные Бразилии и Франции, а кто будет бороться за бронзу сказать тяжело, все будет зависеть от разных факторов.

Напомним, сборные Англии и Франции сыграют между собой в четвертьфинале чемпионата мира, встреча пройдет завтра, 10 декабря, начало — в 22:00 по мск.