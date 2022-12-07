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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Уокер: «Не собираюсь расстилать перед Мбаппе красную ковровую дорожку»

07 Декабря 2022 • 17:59 Комментировать (1)
Англия
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Франция
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10.12 22:00

Правый защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался о Килиане Мбаппе, против которого ему предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира.

«Мбаппе – фантастический игрок, он в отличной форме. На сегодняшний день он один из лучших футболистов в мире, если не лучший.

Я понимаю, что мне нужно его остановить. Наверное, об этом проще говорить, чем сделать на самом деле. Но я не хочу недооценивать себя. Я не собираюсь расстилать перед ним красную ковровую дорожку и говорить: «Забивай», - сказал Уокер на пресс-конференции.

Матч Англия – Франция стартует 10 декабря в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Кайл Уокер Килиан Мбаппе
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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ARTUR
07 Декабря 2022 в 18:40
Уокер , очень хочется что бы вы прошли французов , вот никогда не болел за англиков , но в этот раз именно за вас буду болеть!!!
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