​Уокер: «Не собираюсь расстилать перед Мбаппе красную ковровую дорожку»

Правый защитник сборной Англии Кайл Уокер высказался о Килиане Мбаппе, против которого ему предстоит сыграть в четвертьфинале чемпионата мира.

«Мбаппе – фантастический игрок, он в отличной форме. На сегодняшний день он один из лучших футболистов в мире, если не лучший.

Я понимаю, что мне нужно его остановить. Наверное, об этом проще говорить, чем сделать на самом деле. Но я не хочу недооценивать себя. Я не собираюсь расстилать перед ним красную ковровую дорожку и говорить: «Забивай», - сказал Уокер на пресс-конференции.

Матч Англия – Франция стартует 10 декабря в 22:00 по московскому времени.