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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нигматуллин считает сборную Франции фаворитом ЧМ-2022

12 Декабря 2022 • 19:30 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу сборной Франции над Англией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

«Франция сыграла с Англией абсолютно равный матч. Дальше мог пройти любой. Франция хорошо воспользовалась своим моментом, а у англичан сыграл человеческий фактор — Кейн не забил пенальти», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Франция с начала чемпионата мира является фаворитом турнира, команда играет хорошо, даже если Килиан Мбаппе не может забить.

В полуфинале мундиаля французы сыграют с Марокко, матч пройдет 14 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Руслан Нигматуллин Сборная Англии ПСЖ Сборная Франции Гарри Кейн Килиан Мбаппе
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