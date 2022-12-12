Нигматуллин считает сборную Франции фаворитом ЧМ-2022

Экс-вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал победу сборной Франции над Англией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

«Франция сыграла с Англией абсолютно равный матч. Дальше мог пройти любой. Франция хорошо воспользовалась своим моментом, а у англичан сыграл человеческий фактор — Кейн не забил пенальти», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Франция с начала чемпионата мира является фаворитом турнира, команда играет хорошо, даже если Килиан Мбаппе не может забить.

В полуфинале мундиаля французы сыграют с Марокко, матч пройдет 14 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по мск.