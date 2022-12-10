Руни: «Победитель матча Англии против Франции выиграет турнир»

Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни поделился ожиданиями от предстоящей встречи родоначальников футбола против Франции на ЧМ-2022.

«Англия против Франции — это крупнейшая игра чемпионата мира на данный момент, и я считаю, что тот, кто победит в этом матче, выиграет турнир», — написал экс-форвард «Манчестер Юнайтед» в своей колонке для The Times. Руни отметил, что перед турниром высоко котировал аргентинцев, но кроме Лионеля Месси его никто не впечатлил.

Напомним, что Англия и Франция разыграют последнюю путёвку в полуфинал сегодня, 10 декабря. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.