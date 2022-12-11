Грилиш высказался после вылета сборной Англии с ЧМ-2022

Вингер сборной Англии Джек Грилиш прокомментировал вылет своей команды с чемпионата мира – 2022, который проходит в Катаре. Напомним, в четвертьфинале турнира англичане уступили Франции (1:2).

«Я опустошен, я думал, что это наш год. Горжусь, что являюсь частью такой команды. Для меня было честью работать с командой и персоналом в течение месяца», — написал Грилиш в социальной сети.

По словам футболиста, он ждет будущего, чтобы продолжать писать для всех историю.

27-летний нападающий принял участие в пяти матчах чемпионата мира, в которых забил один мяч.

Отметим, французы вышли в полуфинал мундиаля, где сыграют с Марокко (14 декабря в 22:00 по мск).