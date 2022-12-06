Жиру поделился ожиданиями от противостояния с Англией

Лучший бомбардир в истории сборной Франции Оливье Жиру поделился ожиданиями перед матчем с англичанами в рамках четвертьфинала катарского мундиаля. До субботней игры осталось всего четыре дня.

«Нам предстоит играть против Стоунса и Магуайра? Это будет физически очень тяжело. Я сыграл против этих парней много раз, иногда получалось выигрывать, иногда я проигрывал», - цитирует Жиру RMC Sport.

Форвард добавил, что особенно опасной сборная Англии будет на стандартных положениях и это полноценная команда, которая может, как качественно атаковать, так и обороняться.

Обе сборные без особых проблем прошли стадию 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Французы уверенно обыграли поляков (3:1), а англичане разгромили сборную Сенегала – 3:0.

Очная встреча состоится 10 декабря, 22:00, время московское. Текстовую трансляцию проведёт портал Liveresult.ru.