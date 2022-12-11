Булыкин считает, что матч Англия — Франция должен был завершиться серией пенальти

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал победу Франции над Англией (2:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

По мнению эксперта, эта игра должна была завершиться за пределами основного времени, так как соперники были достойны друг друга.

«Встречались по-настоящему две сильные сборные. Они должны были играть и дополнительное время, и пенальти, но в основное время англичане не реализовали пенальти», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

В полуфинале мундиаля действующий победитель турнира Франция встретится с командой Марокко, ранее одолевшей Португалию (1:0). Эта игра состоится 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.