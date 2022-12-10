Кейн: «Уокер - фантастический защитник, он готов к противостоянию с Мбаппе»

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн поделился своими ожиданиями от очного противостояния Кайла Уокера и Килиана Мбаппе в матче 1/4 финала ЧМ-2022 Англия - Франция.

«Мы с Кайлом знаем друг друга очень давно. Уокер - фантастический защитник. Думаю, что он является самым стабильным правым защитником за последние 10 лет. В следующей игре он будет сосредоточен на выполнении своей работы на благо команды. Он готов к противостоянию с Мбаппе», — сказал Кейн в интервью Sky Sports.

Стартовый свисток в матче Англия - Франция прозвучит 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Следить за текстовой трансляцией можно на сайте LiveResult.ru.