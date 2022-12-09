​Дешам похвалил Саутгейта

Сборная Англии в последние годы прогрессировала. Несмотря на этот факт, главный тренер команды Гарет Саутгейт регулярно сталкивается с критикой. Она усилилась после провала «трёх львов» в последнем сезоне Лиги наций.

О своём оппоненте перед четвертьфиналом чемпионата мира высказался главный тренер сборной Франции Дидье Дешам.

«Мне очень нравится Гарет. Мы пару раз виделись, говорили о разных вещах. Если я правильно понял, не все так уважают его в своей стране. Но он хороший тренер. Под его руководством сборная Англии добилась очень хороших результатов в последние годы», - сказал Дешам на пресс-конференции.