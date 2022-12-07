Стерлинг может вернуться в расположение сборной Англии перед матчем с Францией

Вингер сборной Англии Рахим Стерлинг может помочь своей команде в поединке четвертьфинала чемпионата мира против Франции.

Представитель лондонского «Челси» пропустил встречу 1/8 финала против Сенегала (3:0), поскольку был вынужден вернуться в Англию, узнав об ограблении своего дома. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт не исключал, что больше не сможет рассчитывать на Стерлинга на катарском мундиале, так как тот должен оставаться с семьёй до полного решения проблемы. Позитивные для англичан новости сообщил журналист Мэтт Лоу: по его словам, игрок настроен оптимистично и считает, что может успеть вернуться в команду перед матчем против Франции, который пройдёт 10 декабря.