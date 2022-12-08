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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Англия - Франция: Казанский предсказал, кто выйдет в полуфинал ЧМ-2022

08 Декабря 2022 • 12:10 Комментировать
Англия
...
Франция
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10.12 22:00

Телекомментатор Денис Казанский рассказал, что думает о предстоящей встрече сборных Англии и Франции в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

«3:2. Хоть Мбаппе и лучший футболист планеты на данный момент, ставлю на англичан. Они могут одолеть французов за счет более отлаженной командной игры», - передает слова комментатора издание «Спорт-экспресс».

Встреча сборных Англии и Франции состоится в субботу, 10 декабря, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В первом раунде плей-офф подопечные Гарета Саутгейта победили Сенегал со счетом 3:0, а французы одолели Польшу (3:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Франции Денис Казанский
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АНГЛИЯ ФРАНЦИЯ
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