​Сака: «Спасибо за комплимент, но есть только один Мбаппе»

Талантливый полузащитник сборной Англии Букайо Сака отреагировал на его сравнения со звёздным форвардом сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Спасибо за комплимент, но нет… Есть только один Килиан Мбаппе», - сказал Сака, чьи слова приводит Sky Sports.

Сборные Англии и Франции сойдутся лицом к лицу в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. Поединок пройдёт в ближайшую субботу, 10 декабря.

Отметим, что Килиан Мбаппе на текущий момент занимает первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата мира - 2022. Нападающий сборной Франции забил на турнире в Катаре пять голов.