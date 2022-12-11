Булыкин рассказал, за счёт чего Франция победила Англию

Экс-нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе сборной Франции над командой Англии в четвертьфинале чемпионата мира – 2022. «Трёхцветные» отпраздновали успех со счетом 2:1.

«Франции удалось победить за счет хорошей игры в атаке, мастерства и уровня футболистов. Всегда можно создать хорошие моменты - главное, реализовать их», - цитирует эксперта «Спорт-экспресс».

Французы пробились в полуфинал чемпионата мира, где встретятся с командой Марокко. В другом матче ½ финала Аргентина померяется силами с Хорватией.

Финальный поединок мундиаля пройдет 18 декабря.