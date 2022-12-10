Беллингем побьёт рекорд Руни в матче против Франции

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем сегодня станет рекордсменом «трёх львов».

Футболист дортмундской «Боруссии» попал в стартовый состав англичан на матч четвертьфинала чемпионата мира против Франции. Согласно сведениям Opta, Беллингем станет самым молодым игроком (19 лет и 164 дня), сыгравшим за сборную Англии в 1/4 финала мундиаля с первых минут. Ранее рекорд принадлежал знаменитому экс-нападающему Уэйну Руни, который сыграл на данной стадии в 20 лет и 250 дней на ЧМ-2006.

На данный момент в активе Джуда Беллингема один забитый мяч и одна результативная передача на турнире в Катаре.