Бент назвал цену Беллингема

Экс-игрок английской национальной команды Даррен Бент высказался о стоимости молодого таланта «трёх львов» Джуда Беллингема.

«Сколько стоит Беллингем? Больше 140 миллионов фунтов. Но люди забывают, насколько крут был молодой Руни. В 18 лет на Евро-2004 он был абсолютно неуправляемым до того, как получил травму. Его выступление тогда было лучше, чем у Беллингема на чемпионате мира», — приводит слова бывшего футболиста talkSPORT.

По словам экс-игрока «Тоттенхэма», у Беллингема есть все шансы стать лучшим полузащитником мира, о чём он недавно общался с другим игроком сборной Джорданом Хендерсоном. Бент отметил, что Джуд принял верное решение, переехав из родного Бирмингема в дортмундскую «Боруссию».