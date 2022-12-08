Магуайр: «Мне 29, я живу словно в мечте, но пора уже начать выигрывать трофеи»

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр оценил, как складывается его карьера к 29 годам. Отметим, что на старте сезона игрок потерял место в основном составе своего клуба.

«Мне 29, я являюсь капитаном «Манчестер Юнайтед» и 52 раза сыграл за свою страну. Если я взгляну на свою карьеру и начну её оценивать, можно сказать, что я словно живу в мечте. Я делаю то, чего всегда хотел делать. Сейчас пришло время выигрывать трофеи», – цитирует англичанина Utd Plug.

Напомним, с момента перехода в «Манчестер Юнайтед» летом 2019 года, Магуайр не выиграл с клубом ни одного трофея. В коллекции защитника есть только серебряные медали Лиги Европы и Евро-2020.