Мостовой: «Я до турнира знал, что Мбаппе будет лучшим игроком или бомбардиром турнира»

Бывший нападающий национальной команды России Александр Мостовой высказал своё мнение о форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Я до турнира знал, что Мбаппе будет лучшим игроком или бомбардиром турнира. Всё это сейчас происходит на наших глазах», - приводит слова Мостового Bet On Mobile.

Специалист уверен в том, что если французский коллектив как минимум доберётся до финала соревнования, то Мбаппе однозначно получит тот или иной персональный приз.

Эксперт сказал, что сенсаций на этом турнире можно больше не ждать, так как побеждать будут более классные высококлассные команды