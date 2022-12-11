Мостовой: «Англию жалко, французы не были лучше»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о поражении сборной Англии от Франции (1:2) в матче 1/4 финала чемпионата мира.

Мостовой считает, что англичане могли в этой встрече рассчитывать на большее, так как ни в чём не уступали своему сопернику на поле.

«Французы не были лучше. Англию жалко. Я думал, что матч может закончиться так, как Аргентина — Нидерланды», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Напомним, 14 декабря в полуфинальном матче Франция встретится с командой Марокко. Начало — в 22:00 по московскому времени.

В это же самое время, но на день раньше, сыграют представители другой пары 1/2 финала — Аргентина и Хорватия. Финал мундиаля запланирован на 18 декабря.