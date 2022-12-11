Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина
Хорватия Хорватия
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира – рекорд

11 Декабря 2022 • 00:29 Комментировать
Англия
1:2
Франция
окончен

«Проклятие четвертьфинала» вновь постигло английскую национальную команду.

Англичане бились за путёвку в полуфинал со сборной Франции, но уступили действующим чемпионам мира (1:2). Как отмечает BBC, для «трёх львов» это уже седьмой вылет на стадии четвертьфинала чемпионата мира – ни одна другая сборная не покидала турнир после раунда 1/4 столь часто.

Команда Гарета Саутгейта имела возможность уйти от поражения, заработав пенальти незадолго до завершения основного времени, но Гарри Кейн не смог повторить то, что сделал за полчаса до этого, не реализовав второй подход к одиннадцатиметровой точке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Мира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Марокко Марокко
Португалия Португалия
1
0
5.40 3.65 1.73
Видео
Окончен
Англия Англия
Франция Франция
1
2
3.05 3.25 2.47
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Декабря
01:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам – о полуфинале: «Результаты сборной Марокко говорят сами за себя»
01:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руни – о Кейне: «Ты сравнялся со мной, но скоро превзойдёшь»
01:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис: «Мне очень жаль Кейна»
01:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Будущее Саутгейта в сборной Англии находится под вопросом слухи
01:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт рассказал, что думает о вылете сборной Англии
01:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам высказался о выходе сборной Франции в полуфинал ЧМ-2022
00:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Линекер – о вылете сборной Англии: «Прекрасная молодая команда, у которой всё впереди»
00:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хендерсон прокомментировал нереализованный пенальти Кейна
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира – рекорд
00:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили: «Португалия не показала ничего яркого»
00:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция – первый в 21 веке действующий чемпион, дошедший до полуфинала ЧМ
00:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии установила свой рекорд по количеству мячей на чемпионате мира
00:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция стала первой командой, выигравшей матч ЧМ при двух пенальти, назначенных в пользу соперника
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Определились все полуфиналисты чемпионата мира
10 Декабря
23:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Англии получила первую жёлтую карточку на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем