Англия в седьмой раз вылетела в четвертьфинале чемпионата мира – рекорд

«Проклятие четвертьфинала» вновь постигло английскую национальную команду.

Англичане бились за путёвку в полуфинал со сборной Франции, но уступили действующим чемпионам мира (1:2). Как отмечает BBC, для «трёх львов» это уже седьмой вылет на стадии четвертьфинала чемпионата мира – ни одна другая сборная не покидала турнир после раунда 1/4 столь часто.

Команда Гарета Саутгейта имела возможность уйти от поражения, заработав пенальти незадолго до завершения основного времени, но Гарри Кейн не смог повторить то, что сделал за полчаса до этого, не реализовав второй подход к одиннадцатиметровой точке.