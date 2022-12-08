​Каррик верит, что Англия пройдёт Францию

Главный тренер «Мидлсбро» Майкл Каррик на пресс-конференции получил вопрос о предстоящем матче сборных Англии и Франции в четвертьфинале чемпионата мира - 2022.

«У нас определённо есть команда, способная пройти Францию, у Гарета Саутгейта есть варианты. Англия находится в отличном положении. Уверен, что они с нетерпением ждут матча. Я желаю им всего наилучшего», - сказал Каррик.

Сборные Англии и Франции начнут матч на чемпионате мира 10 декабря в 22:00 по московскому времени. Команда, которая выиграет этот матч, в полуфинале мундиаля сыграет с победителем дуэли Марокко – Португалия.