Рианчо назвал главного фаворита чемпионата мира после вылета Бразилии

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о том, кто является главным фаворитом чемпионата мира после вылета сборной Бразилии, уступившей на стадии 1/4 финала команде Хорватии (1:1, 2:4 — пен).

Испанский специалист признался, что поражение «селесао» от Хорватии его сильно удивило, отметив, что теперь главным претендентом на титул стала сборная Франции, уже выигрывавшая чемпионат мира четыре года назад в России.

«После вылета Бразилии главный претендент на чемпионство — это сборная Франции. Думаю, у них отличные шансы выиграть чемпионат мира второй раз подряд», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, сегодня, 10 декабря, в матче 1/4 финала мундиаля сборная Франции встретится с Англией. Начало — в 22:00 по московскому времени.